В Госдуме предложили способ борьбы с оскорблением учителей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Он заявил РИА Новости, что партия для таких случаев предлагает установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей.

Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры, — сказал Миронов.

Для должностных лиц при этом предлагается ввести наказание от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Среди прочего Миронов отметил, что было бы полезно наказывать также тех, кто позволяет «хамские выходки» в адрес учителей в соцсетях.

Ранее в России начал работу новый совещательный орган, призванный защитить честь учителей, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ. Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов будет рассматривать сложные и спорные ситуации, возникающие в образовательной среде. Сопредседателями совета были назначены министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

До этого Кравцов сообщил, что доходы педагогов по всей России могут быть увеличены. Министр подчеркнул, что его ведомство совместно с Минтрудом обеспечивает соответствие учительских доходов среднему уровню по регионам.