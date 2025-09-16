Празднование Дня города в Москве
В Минпросвещения не исключили изменение зарплаты учителей

Кравцов: заработная плата педагогов может быть повышена

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru

Доходы педагогов по всей России могут быть увеличены, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркнул, что его ведомство совместно с Минтрудом обеспечивает соответствие учительских доходов среднему уровню по регионам.

Основной задачей является создание прозрачной и понятной системы оплаты труда без существующих перекосов. Кравцов отметил, что заработная плата педагогов напрямую зависит от экономического роста в их субъекте.

Зарплата должна быть понятной <…>. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в августе в России медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составила 80 тысяч рублей, что на девять процентов превысило январский уровень. С начала года наиболее заметный рост предложений по заработной плате наблюдался в строительной отрасли, в секторе добычи природных ресурсов и в производственной сфере.

Также на 2025 год МРОТ был установлен в размере 22 440 рублей. В 2019 году доля россиян с зарплатой ниже этого уровня составляла 2,9% по всему рынку труда. После периода снижения этот показатель снова пошел в рост и в 2025 году достиг 2,6%.

