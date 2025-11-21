Международный муниципальный форум стран БРИКС
Раскрыто, как новая модель обучения в вузах РФ повлияет на программу школ

Кравцов: школьная программа не изменится из-за новой модели обучения в вузах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Школьная программа не изменится из-за перехода российских вузов на новую модель высшего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос подробно обсуждается с представителями Минобрнауки.

Не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу, — сказал Кравцов.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что сроки обучения врачей в российских университетах не изменятся. Он пояснил, что на это не повлияет переход страны на новую систему высшего образования в 2026–2027 годах.

До этого член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше. Она считает, что таким специалистам нужно изучать практическую базу, помимо теории. При этом в Минобрнауки сообщали, что сроки обучения по новой системе высшего образования будут составлять от четырех до шести лет в зависимости от специальности.

