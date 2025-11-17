В Госдуме рассказали, кто будет дольше обучаться в вузах

Архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. По ее мнению, таким специалистам нужно изучать практическую базу помимо теории.

Более длительное обучение должно быть там, где большая практическая подготовка идет. Например, я уже упомянула архитекторов. Это очень разносторонняя профессия. Для некоторых профессий в IT достаточно четырех лет, но не для всех, — рассказала Пилипенко.

По мнению депутата, выпускники нынешних вузов выходят не специалистами, а бакалаврами широкого профиля. Она подчеркнула, что существенно увеличивать сроки обучения не планируется.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил включить период обучения студентов в педвузах в трудовой стаж. Депутат отметил, что такая инициатива повысит привлекательность профессии и привлечет в сферу молодежь.