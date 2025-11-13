Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:55

В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж

Депутат Миронов: период обучения студентов в педвузах необходимо включить в стаж

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил включить период обучения студентов в педвузах в трудовой стаж, сообщает 360.ru. С такой просьбой он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

Предлагаю включить в трудовой стаж учителей период обучения в педагогическом вузе со второго курса при условии успешного окончания обучения с последующим трудоустройством в государственную или муниципальную школу, — заявил Миронов.

Депутат отметил, что такая инициатива повысит привлекательность профессии и привлечет в сферу молодежь. Он подчеркнул, что регионы по-прежнему сталкиваются с дефицитом специалистов.

Ранее Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Партия для таких случаев предлагает установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей.

депутаты
Госдума
педагоги
инициативы
