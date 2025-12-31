Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 21:27

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, передает пресс-служба Росавиации. Запрет связан с обеспечением безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин поручил аэропортам страны провести ревизию запасов. На совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников он призвал воздушные гавани проверить наличие всего необходимого на случай ЧС. Министр обратил внимание серьезную нагрузку на авиацию в праздничные дни.

До этого около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria. Пассажиры не получали никакой информации на протяжении 12 часов. Терпение туристов лопнуло, когда их начали перемещать по разным гейтам, где не хватало места.

