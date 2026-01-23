Подразделение ВС Белоруссии привели в боевую готовность Одно из механизированных соединений ВС Белоруссии привели в боевую готовность

Одно из механизированных соединений Вооруженных сил Белоруссии приведено в боевую готовность в рамках проверки, сообщает БелТА со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича. По его словам, меры проводятся в соответствии с утвержденным планом проверки.

В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично президентом, — сказал Вольфович.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики сообщил, что по прямому поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная масштабная проверка боеготовности белорусской армии. Он отмечал, что состоящее из нескольких этапов мероприятие затронет все основные аспекты функционирования войск.

Проверка проводится с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции РФ на Украине, для его последующего внедрения в практику войск. Вольфович отметил, что конкретное время и места инспекционных визитов главы государства будут определяться им самостоятельно.