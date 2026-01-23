Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:34

Подразделение ВС Белоруссии привели в боевую готовность

Одно из механизированных соединений ВС Белоруссии привели в боевую готовность

Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время учений Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время учений Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Одно из механизированных соединений Вооруженных сил Белоруссии приведено в боевую готовность в рамках проверки, сообщает БелТА со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича. По его словам, меры проводятся в соответствии с утвержденным планом проверки.

В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично президентом, — сказал Вольфович.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики сообщил, что по прямому поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная масштабная проверка боеготовности белорусской армии. Он отмечал, что состоящее из нескольких этапов мероприятие затронет все основные аспекты функционирования войск.

Проверка проводится с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции РФ на Украине, для его последующего внедрения в практику войск. Вольфович отметил, что конкретное время и места инспекционных визитов главы государства будут определяться им самостоятельно.

Белоруссия
минобороны РБ
Александр Вольфович
Вооруженные силы
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Политолог ответил, кто может стать преемником Трампа
Орбан намекнул, что Украина вступит в Евросоюз только через его труп
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.