23 Февраля: кого поздравлять и что дарить в День защитника Отечества

23 Февраля: кого поздравлять и что дарить в День защитника Отечества

23 Февраля в Российской Федерации считается главным праздником мужчин: поздравления с этой датой получают все мальчики, юноши и мужчины разного возраста, независимо от того, проходили они службу в советских и российских войсках или нет. Считается, что День защитника Отечества — это дата для чествования тех, кто в нужное время способен защитить Родину. Однако в России также немало женщин, которые тоже стоят на страже покоя государства. Чтобы разобраться, кого все-таки нужно поздравлять, расскажем об истории праздника 23 Февраля и узнаем, как его отмечали в СССР.

История установления памятной даты 23 февраля

История праздника в честь памятной даты 23 февраля, который сегодня правильно называть Днем защитника Отечества, начинается в 1922 году. Тогда 27 января в печатных источниках было опубликовано постановление о четвертой годовщине с даты создания Красной армии. В частности, в документе сообщалось, что памятным днем является 23 февраля 1918 года.

До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению о том, почему была выбрана именно эта дата. Существует множество разных версий, однако чаще всего историки встречают косвенные указания на то, что в тот день произошло решающее сражение красноармейцев с войсками Германии в боях под Нарвой в ходе Первой мировой войны. Однако достоверных доказательств этим событиям найдено так и не было.

Однако властям молодого Советского государства было необходимо всячески воспитывать боевой дух в гражданах и укреплять их патриотизм. Потому праздник прижился. До 1946 года его называли День Красной армии, затем на протяжении трех лет — День Советской армии, с 1949-го получил формулировку День Советской армии и Военно-морского флота. В 1993 году важная дата вновь сменила наименование — День защитника Отечества. 24 года назад 23 Февраля на федеральном уровне получило статус выходного дня.

Как отмечали 23 Февраля в СССР

Первые полтора десятилетия День Красной армии в Союзе носил более пропагандистский, нежели праздничный характер. К этой дате были приурочены различные митинги и показательные собрания, где вели активную политическую пропаганду.

В 1938 году в честь 20-летия Красной армии в СССР была выпущена памятная медаль — именно этот знак стал первым подарком солдатам и ветеранам. В годы Великой Отечественной войны празднования стали действительно народными, поскольку от тех, кто воевал за Родину, зависело будущее десятков миллионов советских граждан.

Именно в то время на 23 Февраля стали дарить открытки, отправлять поздравительные телеграммы и подарки фронтовикам.

После того как телевидение пришло буквально в каждый дом, гражданам СССР в День Советской армии и Военно-морского флота стали транслировать различные концерты и военные фильмы. С начала 1970-х годов в эту дату традиционно стали показывать два наиболее значимых фильма о подвигах советских военнослужащих — «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны».

Также в Советском Союзе на 23 Февраля воздавали почести у Могилы Неизвестного Солдата.

23 Февраля: история и традиции праздника Фото: Фотохроника ТАСС

Традиции 23 Февраля в современной России

С начала XXI века День защитника Отечества стал менее политизированным праздником. Его все чаще называют «мужским днем» и поздравляют в эту дату всех мужчин — от малышей до стариков. Причем поздравления получают даже те, кто никогда не служил в армии. Однако не стоит забывать, что в России есть немало женщин, которые служат в рядах армии — их тоже нужно поздравлять с этим праздником.

Сегодня, как и в советское время, по телевидению показывают праздничные концерты, приуроченные к 23 Февраля. По-прежнему многие телеканалы транслируют старые военные фильмы, а также продукты современной киноиндустрии, которые показывают различные страницы военной истории нашей страны.

В школах в преддверии праздника проводят уроки патриотизма, рассказывают истории подвигов советских и российских солдат, приглашают для встреч участников боевых действий.

По традиции 23 Февраля глава государства и высшие военные чины возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В Александровском саду особое значение в этот день приобретает церемония смены почетного караула. В храмах служат поминальные службы о погибших воинах. Вечером над столицей гремит торжественный салют.

Аналогичные мероприятия проходят во всех городах и поселках страны — у Вечного огня или у других памятников павшим воинам. Кроме этого, в некоторых городах власти организуют военные парады, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

На местах нередко к этому дню бывают приурочены приказы о повышении в званиях, главы военных подразделений вручают грамоты и награды подчиненным, зачитывают поздравительные сообщения от военачальников. В некоторых ведомствах устраивают корпоративные мероприятия с концертами приглашенных звезд или с выступлениями участников самодеятельности.

Как отметить 23 Февраля Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как отметить 23 Февраля

Как отметить 23 Февраля в неофициальной обстановке? В последние годы появилась традиция устраивать застолья в честь этого праздника: его отмечают дома в кругу семьи, на работе вместе с коллегами или в ресторане в компании друзей и сослуживцев.

Отдельного внимания заслуживают подарки, которые стало принято дарить на День защитника Отечества совсем недавно. Несмотря на то что носки в качестве презента стали предметом насмешек, они по-прежнему остаются востребованным предметом в мужском гардеробе. Также не теряет своей актуальности в качестве подарка и пена для бритья — ее даритель всегда будет уверен, что его презент не останется стоять на полке без дела. Однако можно придумать и другие варианты полезных подарков. Так, защитников Отечества можно порадовать в зависимости от их образа жизни, увлечений и характера работы:

аксессуарами для автомобиля;

абонементом в бассейн или спортзал;

билетами на концерт;

бутылкой коллекционного алкоголя;

книгой;

кружкой с памятной фотографией;

набором для бани;

небольшой фляжкой;

ноутбуком;

охотничьим или швейцарским ножом;

пауэрбанком;

подарочным сертификатом;

походным набором стопок;

рыболовными снастями;

сертификатом в спа-салон;

смартфоном;

стильной зажигалкой;

термобельем;

термосом;

флешкой;

фонариком;

Футболкой или халатом с памятной надписью.

Кроме этого, мужчине, увлекающемуся кулинарией, можно подарить специализированную бытовую технику, женщины-военнослужащие будут рады подаркам, которые облегчают ведение хозяйства, а также духам, косметике или украшениям.

Во время семейного застолья самым маленьким членам семьи можно рассказать, кто из их прадедушек и прабабушек участвовал в военных действиях, показать фотографии дедушек или родителей, если они служили в армии или воевали. Объяснить, что такое военные награды и ордена. Если в семье имеются такие реликвии, то малышей обязательно нужно научить уважительному отношению к ним и к тем, кому они принадлежат.

Вечер можно завершить семейным просмотром хорошего военного фильма или сходить на салют.

Ранее мы делились другими идеями подарков на 23 февраля.