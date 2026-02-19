Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:14

23 Февраля: кого поздравлять и что дарить в День защитника Отечества

23 Февраля — День защитника Отечества 23 Февраля — День защитника Отечества Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

23 Февраля в Российской Федерации считается главным праздником мужчин: поздравления с этой датой получают все мальчики, юноши и мужчины разного возраста, независимо от того, проходили они службу в советских и российских войсках или нет. Считается, что День защитника Отечества — это дата для чествования тех, кто в нужное время способен защитить Родину. Однако в России также немало женщин, которые тоже стоят на страже покоя государства. Чтобы разобраться, кого все-таки нужно поздравлять, расскажем об истории праздника 23 Февраля и узнаем, как его отмечали в СССР.

История установления памятной даты 23 февраля

История праздника в честь памятной даты 23 февраля, который сегодня правильно называть Днем защитника Отечества, начинается в 1922 году. Тогда 27 января в печатных источниках было опубликовано постановление о четвертой годовщине с даты создания Красной армии. В частности, в документе сообщалось, что памятным днем является 23 февраля 1918 года.

До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению о том, почему была выбрана именно эта дата. Существует множество разных версий, однако чаще всего историки встречают косвенные указания на то, что в тот день произошло решающее сражение красноармейцев с войсками Германии в боях под Нарвой в ходе Первой мировой войны. Однако достоверных доказательств этим событиям найдено так и не было.

Однако властям молодого Советского государства было необходимо всячески воспитывать боевой дух в гражданах и укреплять их патриотизм. Потому праздник прижился. До 1946 года его называли День Красной армии, затем на протяжении трех лет — День Советской армии, с 1949-го получил формулировку День Советской армии и Военно-морского флота. В 1993 году важная дата вновь сменила наименование — День защитника Отечества. 24 года назад 23 Февраля на федеральном уровне получило статус выходного дня.

Как отмечали 23 Февраля в СССР

Первые полтора десятилетия День Красной армии в Союзе носил более пропагандистский, нежели праздничный характер. К этой дате были приурочены различные митинги и показательные собрания, где вели активную политическую пропаганду.

В 1938 году в честь 20-летия Красной армии в СССР была выпущена памятная медаль — именно этот знак стал первым подарком солдатам и ветеранам. В годы Великой Отечественной войны празднования стали действительно народными, поскольку от тех, кто воевал за Родину, зависело будущее десятков миллионов советских граждан.

Именно в то время на 23 Февраля стали дарить открытки, отправлять поздравительные телеграммы и подарки фронтовикам.

После того как телевидение пришло буквально в каждый дом, гражданам СССР в День Советской армии и Военно-морского флота стали транслировать различные концерты и военные фильмы. С начала 1970-х годов в эту дату традиционно стали показывать два наиболее значимых фильма о подвигах советских военнослужащих — «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны».

Также в Советском Союзе на 23 Февраля воздавали почести у Могилы Неизвестного Солдата.

23 Февраля: история и традиции праздника 23 Февраля: история и традиции праздника Фото: Фотохроника ТАСС

Традиции 23 Февраля в современной России

С начала XXI века День защитника Отечества стал менее политизированным праздником. Его все чаще называют «мужским днем» и поздравляют в эту дату всех мужчин — от малышей до стариков. Причем поздравления получают даже те, кто никогда не служил в армии. Однако не стоит забывать, что в России есть немало женщин, которые служат в рядах армии — их тоже нужно поздравлять с этим праздником.

Сегодня, как и в советское время, по телевидению показывают праздничные концерты, приуроченные к 23 Февраля. По-прежнему многие телеканалы транслируют старые военные фильмы, а также продукты современной киноиндустрии, которые показывают различные страницы военной истории нашей страны.

В школах в преддверии праздника проводят уроки патриотизма, рассказывают истории подвигов советских и российских солдат, приглашают для встреч участников боевых действий.

По традиции 23 Февраля глава государства и высшие военные чины возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В Александровском саду особое значение в этот день приобретает церемония смены почетного караула. В храмах служат поминальные службы о погибших воинах. Вечером над столицей гремит торжественный салют.

Аналогичные мероприятия проходят во всех городах и поселках страны — у Вечного огня или у других памятников павшим воинам. Кроме этого, в некоторых городах власти организуют военные парады, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

На местах нередко к этому дню бывают приурочены приказы о повышении в званиях, главы военных подразделений вручают грамоты и награды подчиненным, зачитывают поздравительные сообщения от военачальников. В некоторых ведомствах устраивают корпоративные мероприятия с концертами приглашенных звезд или с выступлениями участников самодеятельности.

Как отметить 23 Февраля Как отметить 23 Февраля Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как отметить 23 Февраля

Как отметить 23 Февраля в неофициальной обстановке? В последние годы появилась традиция устраивать застолья в честь этого праздника: его отмечают дома в кругу семьи, на работе вместе с коллегами или в ресторане в компании друзей и сослуживцев.

Отдельного внимания заслуживают подарки, которые стало принято дарить на День защитника Отечества совсем недавно. Несмотря на то что носки в качестве презента стали предметом насмешек, они по-прежнему остаются востребованным предметом в мужском гардеробе. Также не теряет своей актуальности в качестве подарка и пена для бритья — ее даритель всегда будет уверен, что его презент не останется стоять на полке без дела. Однако можно придумать и другие варианты полезных подарков. Так, защитников Отечества можно порадовать в зависимости от их образа жизни, увлечений и характера работы:

  • аксессуарами для автомобиля;
  • абонементом в бассейн или спортзал;
  • билетами на концерт;
  • бутылкой коллекционного алкоголя;
  • книгой;
  • кружкой с памятной фотографией;
  • набором для бани;
  • небольшой фляжкой;
  • ноутбуком;
  • охотничьим или швейцарским ножом;
  • пауэрбанком;
  • подарочным сертификатом;
  • походным набором стопок;
  • рыболовными снастями;
  • сертификатом в спа-салон;
  • смартфоном;
  • стильной зажигалкой;
  • термобельем;
  • термосом;
  • флешкой;
  • фонариком;
  • Футболкой или халатом с памятной надписью.

Кроме этого, мужчине, увлекающемуся кулинарией, можно подарить специализированную бытовую технику, женщины-военнослужащие будут рады подаркам, которые облегчают ведение хозяйства, а также духам, косметике или украшениям.

Во время семейного застолья самым маленьким членам семьи можно рассказать, кто из их прадедушек и прабабушек участвовал в военных действиях, показать фотографии дедушек или родителей, если они служили в армии или воевали. Объяснить, что такое военные награды и ордена. Если в семье имеются такие реликвии, то малышей обязательно нужно научить уважительному отношению к ним и к тем, кому они принадлежат.

Вечер можно завершить семейным просмотром хорошего военного фильма или сходить на салют.

Ранее мы делились другими идеями подарков на 23 февраля.

армия России
ветераны
вечный огонь
Вооруженные силы
Могила Неизвестного Солдата
солдаты
СССР
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Украинская модель попалась на «торговле» своими подругами для Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.