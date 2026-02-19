Только не носки! Что подарить мужчине 23 Февраля за 1000 рублей

Женщины ломают голову над тем, что подарить своей второй половинке на День защитника Отечества. Многим хочется, чтобы презент оказался и практичным, и оригинальным. Как правильно подойти к столь сложному выбору и удивить возлюбленного — в материале NEWS.ru.

Как правильно выбрать подарок мужчине на 23 Февраля

Важно честно ответить себе на вопрос о подарках мужчинам на 23 Февраля — зачем вы вообще хотите что-то дарить, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Дарья Ботвиновская. По ее словам, это способ подкрепить хорошее отношение, если оно уже есть.

«Если речь идет о муже, с которым вы прожили многие годы, со всей любовью, раздражением и усталостью, возможно, самым лучшим подарком будет отстать от него. Оставить его в покое и дать провести этот день так, как ему хочется, а не как вы запланировали. Сейчас у некоторых женщин навернутся на глаза слезы. Ведь у них были свои планы идеального праздника. Но иногда настоящая забота — дать человеку свежий воздух», — объяснила специалист.

Если это не супруг, а мужчина «где-то рядом», например знакомый, с которым уже был флирт, но он вечно занят, то стоит задаться вопросом, нужен ли подарок вообще, подчеркнула Ботвиновская.

«Только в том случае, если вы точно видите, что мужчина вас любит, выбирает, вкладывается, подарок действительно уместен. Более того, он, скорее всего, сам не раз говорил, что ему нравится и чего он хочет. Люди почти всегда заявляют о своих желаниях напрямую. Мы порой это не слышим», — пояснила собеседница.

Что точно не нужно дарить мужчине 23 Февраля

Согласно различным опросам, большая часть мужчин не хотят получить чересчур банальные подарки 23 Февраля, сказала NEWS.ru психолог Олеся Севостьянова.

«В антирейтинг таких презентов, в частности, входят дезодоранты, пена для бритья, равно как и бритвенные станки. Представители сильной половины человечества обычно негативно воспринимают в качестве подарков статуэтки, мягкие игрушки, медали и копилки», — пояснила она.

NEWS.ru ранее сообщил, что каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ждут 7% респондентов. Еще 7% не возражают против новой одежды и аксессуаров. 4% опрошенных хотели бы получить в подарок смартфон, 3% — парфюмерию, 2% — охотничий нож или ружье.

Каких подарков ждут мужчины 23 Февраля

Если вам хочется удивить своего мужчину, то даже бюджет в тысячу рублей позволяет выбрать «подарок с характером», пояснила в разговоре с NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова. По ее мнению, главное — немного фантазии и понимание, что именно цепляет вашу вторую половинку.

Вполне рабочий вариант — мини-приключение вместо вещи. По словам Молосовой, это может быть сертификат на картинг, лазертаг или виртуальную реальность. По ее словам, поход в VR-клуб с игрой по мотивам «Матрицы» или «Звездных войн» — история, которую мужчина будет вспоминать.

Картодром Фото: Heiko Becker via www.imago-image/imago-images.de/Global Look Press

«Можно подарить набор для мужского хобби. Не просто что-нибудь для машины или кухни, а точечный подарок. Любит стейки? Мини-набор специй для сухого маринада и щипцы для гриля. Увлекается кофе — редкое зерно из Эфиопии или стильная турка. Фанатеет от настолок? Карточная игра с черным юмором или компактная стратегическая игра на двоих. Такой подарок показывает, что вы знаете его интересы», — сказала Молосова.

Один из оригинальных вариантов подарка — персональный постер. Собеседница NEWS.ru пояснила, что можно заказать постер в стиле обложки любимой игры, например с оформлением под Grand Theft Auto V, или карту звездного неба в день вашего знакомства.

«Не стоит сбрасывать со счетов необычный гастроподарок — мини-набор острых соусов с разной степенью жгучести, дегустационный сет крафтового шоколада с перцем или беконом и редкий чай с копченым ароматом. Можно собрать своими руками небольшой „мужской дегустационный бокс“ — уложитесь в бюджет, а эффект будет как от продуманного концепта», — сказала психолог.

Мужчине также может понравиться антистресс для взрослых, подчеркнула Молосова. «Металлическая головоломка, стильный фиджет из титана или компактный набор для сборки деревянной модели — мужчины часто не покупают себе такие вещи, но с удовольствием „залипают“ на них вечером», — отметила эксперт.

Какой подарок на 23 Февраля удивит мужчину

При выборе подарка важно избежать формальности, поэтому следует сделать ставку на эмоции — смех, удивление или любопытство, отметила в беседе с NEWS.ru психолог-консультант, автор книг о любви и знакомствах Кристина Гундлах.

«Можно подарить, например, маленький инструмент-брелок: ножик или универсальный ключ. Даже если мужчина будет его редко использовать, такой подарок дает чувство контроля, ощущение, что он может справиться в любой ситуации», — пояснила собеседница.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, не стоит забывать о том, что в каждом из нас сидит внутренний ребенок. Это означает, что даже самого брутального мужчину может порадовать игрушка, например сборная модель авианосца или фигурка персонажа из «Гарри Поттера».

«Если вы хотите проявить заботу, можно подарить аксессуар для смартфона: новый чехол или органайзер для банковских карт на магните. Главное — учтите предпочтения мужчины: цвет, степень защиты и фактуру», — отметила Гундлах.

Недорогие подарки особенно ценны, если в них есть персонализация: шутка, понятная только вам двоим, ссылка на совместное воспоминание или забота о потребностях партнера, о которых знаете только вы, сказала в разговоре с NEWS.ru психолог Олеся Филатова.

«Когда мы учитываем интересы, ритм жизни и характер близкого человека, то подарок перестает быть формальным — он демонстрирует вашу глубокую осведомленность о его жизни. Иногда это может быть что-то простое — любимый кофе, книга нужного жанра, совместный билет на небольшое мероприятие или вещь, связанная с общей историей пары. Просто дайте волю фантазии и креативу», — сказала она.

Электронные устройства являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля, заявила ранее NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По словам эксперта, мужчины обожают заботу и внимание, а также «идеальные» подарки. Она также сообщила, что на первом месте в рейтинге презентов находятся смарт-часы, фитнес-трекеры, умные бутылки, а также наушники.

Читайте также:

Что подарить на 23 Февраля мужчине

Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание

Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?