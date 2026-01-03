Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:09

Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?

Что делать, если вам передарили подарок — выходим из неловких ситуаций с юмором Что делать, если вам передарили подарок — выходим из неловких ситуаций с юмором Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время новогодних праздников многие из нас получают подарки от десятков человек: близких, друзей, коллег по работе и просто знакомых. Среди них немало символических и «дежурных» презентов. Бывает, что кто-то из дарителей в предпраздничной суете и «по запаре» может вручить нам подарок, который ранее уже был подарен ему другим человеком, или даже передарить нам наш же презент обратно. Такие ситуации случаются чаще, чем кажется, особенно на работе, где круговорот мелких подарочков может запутать кого угодно.

Понять, что вам передарили чужой подарок, можно по нескольким признакам: помятая или старая упаковка, отсутствие чека или бирки, а иногда даже чужая подписанная открытка внутри. Если же вы получили свой собственный подарок обратно, узнать его будет еще проще: вы наверняка помните, что сами когда-то его выбирали.

Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки? Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если вам передарили подарок, который вызвал у вас недоумение? Психологи советуют сохранять спокойствие и не показывать негативных эмоций. Поблагодарите дарителя, ведь подарок — это прежде всего знак внимания, даже если человек запутался в круговороте праздничных обменов. Если ситуация очевидна и неловка (например, коллега вручил вам именно ваш презент), можно с юмором отметить: «Кажется, этот подарок уже путешествует по кругу!» Легкая шутка разрядит обстановку и никого не обидит.

Говорить прямо о недоразумении стоит только в том случае, если вы уверены, что человек оценит вашу честность и не обидится. В остальных ситуациях лучше промолчать и просто принять подарок с благодарностью. Что делать, если вам передарили ваш же подарок? Например, кто-то из коллег запутался в мелких сувенирах на работе и вернул вам ваш презент. Здесь тоже работает правило: спокойствие и юмор. Можно сказать: «Похоже, этот подарок решил вернуться ко мне!» — и оставить ситуацию без лишних объяснений.

Впрочем, относитесь к таким накладкам проще, ведь в подарках главное — не их стоимость или новизна, а внимание и добрые намерения.

Виктория Семенова
В. Семенова
