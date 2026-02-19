Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:45

«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пермском крае в одной из школ подросток напал на сверстника с ножом. При этом особый интерес представляет личность нападавшего и повод для атаки — к инциденту может иметь отношение онлайн-игра. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Ножом по шее

Кровавая бойня развернулась в одной из школ Александровска. Известно, что 13-летний ученик напал на соседа по парте с ножом. Ранения оказались критическими — лезвие в том числе скользнуло по шее. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

«По версии следствия, в утреннее время 19 февраля 2026 года 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в г. Александровске, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи», — рассказали в Следственном комитете.

Истекал кровью в столовой

Ученик школы рассказал «Фонтанке», что пострадавший слишком долго не обращался ни к кому за помощью и сидел в столовой. Вероятно, подросток был в шоковом состоянии и не смог сориентироваться.

«В столовой была лужа крови. Пострадавший после ранения побежал в столовую и некоторое время там сидел в стрессе, не обращаясь ни к кому за помощью. Повара, которые были на кухне, его как-то не заметили», — рассказал подросток.

Позже мальчик пошел в кабинет классного руководителя, где ему оказали первую помощь.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Сейчас ребенка эвакуируют в Березники, туда же отправилась санавиация из Перми. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы. Занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона.

Поругались в игре

Сам же нападавший задержан. По данным СМИ, обезвредить его смогли учителя. Предполагается, что поножовщине предшествовал конфликт в соревновательной онлайн-игре PUBG, однако официально данная версия не подтверждена.

Как пишет Telegram-канал Baza, нападающий характеризуется окружающими как агрессивный юноша, «задира, живущий по понятиям». Предполагается, что в семье он воспитывается с применением силы.

«С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в СКР.

Читайте также:

Суицид после чая с тортиком: жертва педофила больше 10 дней провел в коме

«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой

Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам

Изнасиловал труп: старое дело аукнулось ревнивцу-некрофилу спустя 20 лет?

«Не было хлопков по попе»: мать проморгала появление педофила в семье?

«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?

происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Пермский край
поножовщины
дети
подростки
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин озвучил тревожную цифру в судах
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей вместо уроков
ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей
«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым
Страна ЕС планирует создать на восточной границе минные поля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.