«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?

В Пермском крае в одной из школ подросток напал на сверстника с ножом. При этом особый интерес представляет личность нападавшего и повод для атаки — к инциденту может иметь отношение онлайн-игра. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.
Ножом по шее
Кровавая бойня развернулась в одной из школ Александровска. Известно, что 13-летний ученик напал на соседа по парте с ножом. Ранения оказались критическими — лезвие в том числе скользнуло по шее. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
«По версии следствия, в утреннее время 19 февраля 2026 года 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в г. Александровске, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи», — рассказали в Следственном комитете.
Истекал кровью в столовой
Ученик школы рассказал «Фонтанке», что пострадавший слишком долго не обращался ни к кому за помощью и сидел в столовой. Вероятно, подросток был в шоковом состоянии и не смог сориентироваться.
«В столовой была лужа крови. Пострадавший после ранения побежал в столовую и некоторое время там сидел в стрессе, не обращаясь ни к кому за помощью. Повара, которые были на кухне, его как-то не заметили», — рассказал подросток.
Позже мальчик пошел в кабинет классного руководителя, где ему оказали первую помощь.
Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Сейчас ребенка эвакуируют в Березники, туда же отправилась санавиация из Перми. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы. Занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона.
Поругались в игре
Сам же нападавший задержан. По данным СМИ, обезвредить его смогли учителя. Предполагается, что поножовщине предшествовал конфликт в соревновательной онлайн-игре PUBG, однако официально данная версия не подтверждена.
Как пишет Telegram-канал Baza, нападающий характеризуется окружающими как агрессивный юноша, «задира, живущий по понятиям». Предполагается, что в семье он воспитывается с применением силы.
«С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в СКР.
