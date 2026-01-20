Суд решит судьбу молодой пары после прикуривания сигареты от Вечного огня Молодая пара под Калининградом пойдет под суд из-за осквернения мемориала

Под Калининградом пара, пытавшаяся прикурить сигарету от Вечного огня, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете России. Фигурантами стали 25-летний житель Калининграда и его 20-летняя знакомая. Их обвиняют в осквернении воинских захоронений. Пара признала свою вину, раскаялась в содеянном и принесла извинения жителям региона.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 3 января. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались прикурить сигарету от пламени Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде. Этот комплекс является братской могилой воинов, павших при штурме города-крепости Кенигсберга в апреле 1945 года.

До этого в Краснодарском крае начали проверку по факту кощунственного поступка подростков. В Усть-Лабинске двое школьников использовали пламя Вечного огня для приготовления пищи. Они сняли свои действия на видео. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

До этого сообщалось, что в Свердловской области к суду привлекут 19-летнего уроженца Узбекистана. Он прикурил сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе в Верхней Пышме. Фигуранта обвиняют в реабилитации нацизма. По версии обвинения, своими действиями юноша публично оскорбил память защитников Отечества.