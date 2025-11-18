Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 23:07

Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром

МВД: полиция Кубани проверяет инцидент с поджариванием еды детьми на Вечном огне

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кощунственного поступка подростков. В Усть-Лабинске двое школьников использовали пламя Вечного огня для приготовления пищи, сняв свои действия на видео, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как двое несовершеннолетних поджаривают еду на мемориале, предназначенном для почтения памяти павших героев.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в городе Усть-Лабинске. В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, — указано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности подростков. Подобные действия могут быть квалифицированы как надругательство над символом воинской славы, что предусматривает административную ответственность.

Ранее в Сети появилось видео допроса двух мужчин, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле. На опубликованных в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк кадрах также показан инцидент, произошедший в ночь на 1 октября. Задержанные признали свою вину.

