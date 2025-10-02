Допрос потушивших зажженный в 1957 году Вечный огонь попал на видео Волк показала допрос потушивших Вечный огонь на Марсовом поле петербуржцев

В Сети появилось видео допроса двух мужчин, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле. На опубликованных в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк кадрах также показан инцидент, произошедший в ночь на 1 октября. Задержанные признали свою вину.

Я находился позавчера с моим другом ночью на Марсовом поле, и мы подошли к Вечному огню. У меня был алкоголь. В общем, вылил прямо на огонь, а он потух, — отметил один из задержанных.

До этого стало известно, что в Челябинской области искали вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден, рядом также нашли обугленный шпагат.

Ранее в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к двум годам принудительных работ каждого. Отмечается, что юноши признаны виновными в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Сам инцидент произошел в сентябре 2024 года. Совершившие преступление юноши были в состоянии алкогольного опьянения.