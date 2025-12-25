Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:37

Ветеран СВО одним приемом обезвредил наркодилера

Ветеран СВО помог полиции поймать наркодилера в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве ветеран спецоперации Сергей Кочетов проявил бдительность и помог полиции задержать опасного преступника, рассказала представитель МВД Ирина Волк. Проходя по улице, мужчина заметил подозрительного гражданина, который пытался скрыться от преследования полиции. Не раздумывая, Кочетов преградил беглецу путь и мощным броском повалил его на землю, после чего удерживал до прибытия оперативников.

Как выяснилось позже, задержанный оказался наркоторговцем. При досмотре у него обнаружили несколько партий мефедрона, приготовленных для продажи через тайники. Полицейские также оперативно вычислили места уже сделанных закладок, предотвратив распространение крупной дозы синтетического наркотика в столице.

Волк поблагодарила ветерана за решительность. Сам Кочетов скромно отметил, что гражданский долг каждого — помогать правоохранителям в борьбе с преступностью.

Ранее силовики задержали банду, которая вымогала деньги у участников спецоперации в Челябинской области. Следователи выяснили, что преступная группировка из пяти человек орудовала в Челябинске и Златоусте.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

наркотики
полиция
Москва
задержания
Ирина Волк
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Стало известно, где пройдет церемония прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Названа предварительная причина смерти Алентовой
Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП
Терапевт дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.