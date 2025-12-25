Ветеран СВО одним приемом обезвредил наркодилера

В Москве ветеран спецоперации Сергей Кочетов проявил бдительность и помог полиции задержать опасного преступника, рассказала представитель МВД Ирина Волк. Проходя по улице, мужчина заметил подозрительного гражданина, который пытался скрыться от преследования полиции. Не раздумывая, Кочетов преградил беглецу путь и мощным броском повалил его на землю, после чего удерживал до прибытия оперативников.

Как выяснилось позже, задержанный оказался наркоторговцем. При досмотре у него обнаружили несколько партий мефедрона, приготовленных для продажи через тайники. Полицейские также оперативно вычислили места уже сделанных закладок, предотвратив распространение крупной дозы синтетического наркотика в столице.

Волк поблагодарила ветерана за решительность. Сам Кочетов скромно отметил, что гражданский долг каждого — помогать правоохранителям в борьбе с преступностью.

Ранее силовики задержали банду, которая вымогала деньги у участников спецоперации в Челябинской области. Следователи выяснили, что преступная группировка из пяти человек орудовала в Челябинске и Златоусте.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью