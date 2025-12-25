Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:16

Силовики раскрыли личность подрывника с Елецкой улицы в Москве

В полиции подтвердили, что взрыв в Москве устроил 24-летний мужчина

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Личность мужчины, который подорвал двух сотрудников ДПС на Елецкой улице в Москве, уже установлена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, им оказался 24-летний молодой человек.

Личность установлена, это мужчина 2001 года рождения, — отметил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что подрывником оказался молодой человек по имени Павел, родом из города Каменюка в Ивановской области. По информации источников, незадолго до трагических событий на Елецкой улице он выходил на связь со знакомыми. Как пишет канал, он пытался занять у них денег.

До этого стало известно, что сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. По информации источников, первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь. Злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

