Стоматолог перечислил самые вредные новогодние блюда для зубов

Закуски и салаты с солеными огурцами, бутерброды и хлебобулочные изделия, а также блюда на основе картофеля сильнее всего вредны для зубов, заявил aif.ru стоматолог Илья Антонов. На новогодних застольях следует осторожнее употреблять пищу со свежими цитрусами и соусами на основе их сока.

При приготовлении соленых огурцов часто используют уксус, который химически воздействует на эмаль зуба, разрушая ее, предупредил Антонов. Кроме того, при жевании этого продукта механически стираются ткани зубов. Хлебобулочные изделия, в свою очередь, образуют идеальную среду для размножения бактерий в полости рта.

Картофель в форме пюре, популярный в приготовлении салатов и других блюд, проникает в межзубные пространства и десневые карманы. Это также способствует размножению микроорганизмов. Кроме того, крахмал в составе овоща разрушает эмаль и запечатывает зубной налет. Цитрусы, как и соленые огурцы, вредят эмали и тканям зубов, заключил врач.

Ранее стоматолог Мария Балакирева заявила, что цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 50–100%. Она отметила, что на формирование цены влияет несколько факторов.