19 января 2026 в 21:16

«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci

Gucci отказался от Эштона Кутчера из-за лишнего веса

Эштон Кутчер Эштон Кутчер Фото: Emanuela Vertolli/Global Look Press
Итальянский модный дом Gucci уволил американского актера Эштона Кутчера из-за лишнего веса, сообщает Entertainment Tonight. По его словам, решение было принято после личной встречи с дизайнером Томом Фордом в Италии.

[Форд] надел на меня что-то вроде розовых плавок Speedo. <...> Я точно знаю, сколько весил — 178 фунтов (81 килограмм. — NEWS.ru). [Форд] сказал: «Он слишком толстый». А потом меня уволили, — поделился артист.

Кутчер уточнил, что сейчас они с Фордом вспоминают эту историю с юмором и не держат друг на друга обид. Также актер добавил, что многие люди, независимо от внешности, сталкиваются с неуверенностью в себе.

Я начал заниматься модельным бизнесом, когда мне было лет 19, и общался с теми, кого я считаю одними из самых красивых людей в мире. И я очень быстро понял, что у всех есть комплексы, — заключил Кутчер.

Ранее итальянский модный дом Dolce & Gabbana обвинили в расизме после показа мужской коллекции, для которого были отобраны десятки моделей схожего типажа. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие на подиуме азиатов, темнокожих и арабских моделей, а также блондинов.

