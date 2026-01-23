Первая ракетка мира надела платье, посвященное Пугачевой

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала новым амбассадором Gucci, сообщил сам итальянский дом моды в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка одета в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Добро пожаловать в семью Gucci, Арина, — гласит подпись к видео.

Ранее Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинской спортсменки Марты Костюк пожать ей руку по окончании матча финала WTA-500. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что после выхода на корт думает лишь о своей победе.

До этого стало известно, что первая ракетка мира потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

Прежде спортсменка отметила, что большинству болельщиков из РФ горько осознавать выступление теннисистки Елены Рыбакиной под флагом другой страны. Так она отреагировала на победу коллеги на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.