Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:08

Первая ракетка мира надела платье, посвященное Пугачевой

Теннисистка Соболенко стала новым амбассадором итальянского дома моды Gucci

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала новым амбассадором Gucci, сообщил сам итальянский дом моды в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка одета в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Добро пожаловать в семью Gucci, Арина, — гласит подпись к видео.

Ранее Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинской спортсменки Марты Костюк пожать ей руку по окончании матча финала WTA-500. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что после выхода на корт думает лишь о своей победе.

До этого стало известно, что первая ракетка мира потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

Прежде спортсменка отметила, что большинству болельщиков из РФ горько осознавать выступление теннисистки Елены Рыбакиной под флагом другой страны. Так она отреагировала на победу коллеги на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.

теннис
gucci
Арина Соболенко
Алла Пугачева
платья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.