«Мне все равно»: Соболенко об отказе украинки Костюк пожимать ей руку

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинской спортсменки Марты Костюк пожать ей руку по окончании матча финала WTA-500. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что после выхода на корт думает лишь о своей победе. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Женской теннисной ассоциации.

Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно. Когда выхожу на матч, это все о теннисе и спорте. Я думаю о своем теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы выиграть, — сказала она.

В финальном матче WTA-500 в австралийском Брисбене Соболенко уверенно обыграла Костюк со счетом 6:4, 6:3. Однако после игры украинка демонстративно отказалась от традиционного рукопожатия у сетки.

Ранее Соболенко потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

До этого спортсменка отметила, что большинству российских болельщиков горько осознавать выступление теннисистки Елены Рыбакиной под флагом другой страны. Такими словами спортсменка отреагировала на победу коллеги на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.