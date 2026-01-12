Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:44

«Мне все равно»: Соболенко об отказе украинки Костюк пожимать ей руку

Соболенко заявила, что равнодушна к отказу Костюк пожимать ей руку после матча

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинской спортсменки Марты Костюк пожать ей руку по окончании матча финала WTA-500. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что после выхода на корт думает лишь о своей победе. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Женской теннисной ассоциации.

Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно. Когда выхожу на матч, это все о теннисе и спорте. Я думаю о своем теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы выиграть, — сказала она.

В финальном матче WTA-500 в австралийском Брисбене Соболенко уверенно обыграла Костюк со счетом 6:4, 6:3. Однако после игры украинка демонстративно отказалась от традиционного рукопожатия у сетки.

Ранее Соболенко потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

До этого спортсменка отметила, что большинству российских болельщиков горько осознавать выступление теннисистки Елены Рыбакиной под флагом другой страны. Такими словами спортсменка отреагировала на победу коллеги на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.

