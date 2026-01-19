Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 20:18

Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей

Классический рецепт заварного теста для профитролей или эклеров Фото: Shutterstock/FOTODOM
Профитроли — один из любимых рецептов нашего детства. Пирожные часто берут для угощения гостей или семейных посиделок за чашечкой ароматного чая. Предлагаем потратить вечер на приготовление этих воздушных и легких булочек, которые никого не оставят равнодушным.

Поделимся не только классическим рецептом заварного теста для профитролей, но и проверенными советами по созданию идеальных пирожных.

Классические профитроли

Классические профитроли состоят из трех компонентов:

  1. Основа из заварного теста. Это хрустящие снаружи и мягкие внутри шарики.
  2. Начинка. Здесь есть два варианта — плотная пена из взбитых сливок или заварной крем. Пожалуй, самый распространенный вариант — крем. Он не такой жирный и более влажный. С ним пирожные получаются нежнее и пропитаннее внутри.
  3. Глазурь. Профитроли принято поливать или обмакивать в растопленный шоколад.

Вы можете экспериментировать с начинками и глазурью. Кухня — место для самых смелых экспериментов. Не бойтесь вносить в классическую рецептуру что-то от себя. Так, можно добавить в крем соленую фисташку или сублимированную клубнику, а вместо шоколадной глазури использовать джем.

Как приготовить тесто для профитролей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как получить идеальные профитроли

Делимся рекомендациями, которые помогут достичь совершенства в приготовлении этого блюда:
  1. Прежде чем добавлять яйца в тесто, необходимо его охладить. Если этого не сделать, тепло от теста может привести к тому, что яйца свернутся и не смогут правильно смешаться при взбивании. Не игнорируйте этот пункт. Только благодаря яйцам тесто становится таким объемным и пористым.
  2. Тщательно вмешайте яйца в тесто. В процессе взбивания может показаться, что тесто расслаивается, это нормально. Продолжайте смешивать компоненты, пока масса не станет однородной.
  3. Прокалывайте шарики ближе к концу выпекания или после него, чтобы корочка подсохла. Если этого не сделать, горячий влажный воздух разрушит тесто при остывании.
  4. Точно рассчитайте время запекания. Если вы достанете заварное тесто из духовки слишком рано, оно не поднимется. Можете отправить в печь пробную партию, чтобы понять, сколько времени нужно для создания устойчивой корочки.
  Как приготовить заварное тесто Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Классический рецепт заварного теста для профитролей

Вода — 1 стакан

Сливочное масло — 130 г

Мука — 200 г

Яйцо — 5 шт.

Соль — щепотка

  1. Ставим на огонь кастрюлю с водой и сливочным маслом.
  2. Когда масло полностью растает, просейте в будущее тесто муку. Добавьте соль.
  3. Снижаем огонь до минимума. Замешиваем тесто. Оно должно стать однородным и гладким — как пластилин.
  4. Убираем тесто с огня. Оно должно остыть. Только после этого начинайте вмешивать яйца.
  5. Когда тесто станет однородным, приступайте к лепке шариков. Удачи!

Выпекайте шарики в течение 15 минут при температуре 220 градусов. Затем уменьшите температуру до 180 градусов и продолжайте выпекать еще 15 минут. Когда основа будет готова, сделайте прокол, чтобы выпустить из пирожных пар. Если вы все сделали верно, то профитроли не осядут.

Проверено редакцией
