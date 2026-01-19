Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей

Профитроли — один из любимых рецептов нашего детства. Пирожные часто берут для угощения гостей или семейных посиделок за чашечкой ароматного чая. Предлагаем потратить вечер на приготовление этих воздушных и легких булочек, которые никого не оставят равнодушным.
Поделимся не только классическим рецептом заварного теста для профитролей, но и проверенными советами по созданию идеальных пирожных.
Классические профитроли
Классические профитроли состоят из трех компонентов:
- Основа из заварного теста. Это хрустящие снаружи и мягкие внутри шарики.
- Начинка. Здесь есть два варианта — плотная пена из взбитых сливок или заварной крем. Пожалуй, самый распространенный вариант — крем. Он не такой жирный и более влажный. С ним пирожные получаются нежнее и пропитаннее внутри.
- Глазурь. Профитроли принято поливать или обмакивать в растопленный шоколад.
Вы можете экспериментировать с начинками и глазурью. Кухня — место для самых смелых экспериментов. Не бойтесь вносить в классическую рецептуру что-то от себя. Так, можно добавить в крем соленую фисташку или сублимированную клубнику, а вместо шоколадной глазури использовать джем.
Как получить идеальные профитроли
Делимся рекомендациями, которые помогут достичь совершенства в приготовлении этого блюда:
- Прежде чем добавлять яйца в тесто, необходимо его охладить. Если этого не сделать, тепло от теста может привести к тому, что яйца свернутся и не смогут правильно смешаться при взбивании. Не игнорируйте этот пункт. Только благодаря яйцам тесто становится таким объемным и пористым.
- Тщательно вмешайте яйца в тесто. В процессе взбивания может показаться, что тесто расслаивается, это нормально. Продолжайте смешивать компоненты, пока масса не станет однородной.
- Прокалывайте шарики ближе к концу выпекания или после него, чтобы корочка подсохла. Если этого не сделать, горячий влажный воздух разрушит тесто при остывании.
- Точно рассчитайте время запекания. Если вы достанете заварное тесто из духовки слишком рано, оно не поднимется. Можете отправить в печь пробную партию, чтобы понять, сколько времени нужно для создания устойчивой корочки.
- Как приготовить заварное тесто
Классический рецепт заварного теста для профитролей
Вода — 1 стакан
Сливочное масло — 130 г
Мука — 200 г
Яйцо — 5 шт.
Соль — щепотка
- Ставим на огонь кастрюлю с водой и сливочным маслом.
- Когда масло полностью растает, просейте в будущее тесто муку. Добавьте соль.
- Снижаем огонь до минимума. Замешиваем тесто. Оно должно стать однородным и гладким — как пластилин.
- Убираем тесто с огня. Оно должно остыть. Только после этого начинайте вмешивать яйца.
- Когда тесто станет однородным, приступайте к лепке шариков. Удачи!
Выпекайте шарики в течение 15 минут при температуре 220 градусов. Затем уменьшите температуру до 180 градусов и продолжайте выпекать еще 15 минут. Когда основа будет готова, сделайте прокол, чтобы выпустить из пирожных пар. Если вы все сделали верно, то профитроли не осядут.