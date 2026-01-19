Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 08:05

Врач назвала устройство, помогающее избавиться от храпа

Врач Чепурная: капа поможет избавиться от храпа и улучшить дыхание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Капа поможет избавиться от храпа и улучшить дыхание, заявила NEWS.ru стоматолог-терапевт Нина Чепурная. По ее словам, это съемное ортодонтическое устройство эффективно даже при средней степени позиционного обструктивного апноэ сна, характеризующегося многократными остановками дыхания.

Капа — съемное ортодонтическое устройство, которое надевают на зубы перед сном. Его задача — слегка выдвинуть нижнюю челюсть вперед и зафиксировать язык в более переднем положении, чтобы уменьшить сужение глотки. Такой механизм особенно эффективен при позиционном храпе и при легкой или средней степени обструктивного апноэ сна, — пояснила Чепурная.

По ее словам, существуют разные виды устройств: типовые фабричные и изготовленные по индивидуальному слепку. Врач отметила, что перед приобретением приспособления необходимо пройти консультацию со специалистом для оценки состояния и выбора оптимальной модели.

Капы бывают типовые фабричные и изготовленные по слепку — индивидуальные. Последние точнее повторяют анатомию рта и реже вызывают дискомфорт. Выбор зависит от состояния зубного ряда, прикуса и финансовых возможностей пациента. Перед покупкой или заказом устройства важно пройти медицинскую оценку, чтобы исключить противопоказания. Эффект заметен не у всех пациентов одинаково: у кого-то храп пропадает почти полностью, у кого-то наблюдается лишь частичное улучшение. Если апноэ выражено сильно, потребуется более интенсивная терапия, — резюмировала Чепурная.

Ранее ортодонт Виктория Радько заявила, что заклеивание рта тейпами в попытках избавиться от храпа может обернуться гипоксией и вызвать сильный стресс у организма. Кроме того, по ее словам, это чревато раздражением и покраснением кожи, а также аллергией.

