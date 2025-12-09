Врач предупредила об опасности заклеивания рта для избавления от храпа Ортодонт Радько: заклеивание рта тейпами от храпа может привести к гипоксии

Заклеивание рта тейпами в попытках избавиться от храпа может обернуться гипоксией и вызвать сильный стресс у организма, заявила РИАМО ортодонт Виктория Радько. Кроме того, это чревато раздражением и покраснением кожи, а также аллергией.

Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха. У человека с заложенным носом — из-за ринита, аллергии или других состояний — это может стать фактором гипоксии, приводить к фрагментации сна и выраженной стрессовой реакции организма, — предупредила Радько.

Она добавила, что такой метод борьбы с храпом особенно опасен для людей с неправильным прикусом. Сон с заклеенным ртом может усилить у них смещение челюсти и спровоцировать развитие дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что апноэ во сне может сигнализировать об ожирении, западении языка, короткой шее и даже развитии метаболического синдрома. Он отметил, что люди с такой проблемой входят в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний.