Невролог назвал тревожные причины постоянного храпа

Апноэ во сне может сигнализировать об ожирении, западении языка, короткой шее и даже развитии метаболического синдрома, заявил LIFE.ru невролог Рустем Гайфутдинов. Он предупредил, что люди с такой проблемой входят в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ночные апноэ — это фактор прогрессирования метаболического синдрома, то есть поднимается уровень сахара, поднимается уровень давления, поднимается уровень холестерина. Все это является известными факторами развития инсульта и инфаркта миокарда, — предупредил Гайфутдинов.

Он добавил, что при остановках дыхания мозг испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну. На утро человек пробуждается с чувством неудовлетворенности и ощущает сонливость целый день.

Ранее биофизик Полина Белозерова заявила, что неправильный прикус может привести к проблемам со сном, в том числе храпу и скрежету зубов. Она добавила, что у детей недосып может быть связан с СДВГ или нарушениями дыхания.