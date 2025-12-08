ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:34

Аэропорт в российском городе временно перестал работать

Аэропорт Геленджика временно приостановил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Геленджика в понедельник, 8 декабря, временно приостановил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань пока что не принимает и не отправляет рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

Аэропорт Геленджик, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что это решение было принято из соображений безопасности. Через некоторое время воздушные гавани возобновили работу.

До этого в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

В начале декабря появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

аэропорты
Россия
самолеты
Геленджик
