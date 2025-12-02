Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:29

Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане

Россияне отказались покидать самолет в Казахстане из-за прилета в другой город

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане, сообщает Telegram-канал Baza. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 км от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

Рейс Стамбул—Актобе авиакомпании Pegasus сразу столкнулся с проблемами. Сначала его вылет задержали на восемь часов, а после взлета полет продолжался не три часа, а шесть. Однако на этом неприятности не закончились — оказалось, что самолет приземлился не в Актобе, а в Актау. Причем, по словам пассажиров, посадка была совершена не в аэропорту, а на пустынной степной территории.

Затем экипаж объявил об окончании полета и потребовал от пассажиров покинуть самолет. На борту находились граждане России и Казахстана. Стюардессы и пилоты настаивали на своем. В итоге пассажиры из Казахстана вышли и отправились к месту назначения самостоятельно, а 40 россиян, включая пятерых детей, отказались покидать салон из-за опасений проблем с миграционными службами и непонимания, куда им следует обращаться.

Ранее самолет Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург, попал в эпицентр грозового фронта и дважды был поражен молнией, что вынудило экипаж принять решение о возвращении в аэропорт вылета. Инцидент произошел вечером 30 ноября, когда самолет находился в зоне набора высоты над акваторией Черного моря.

