Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане

Несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане, сообщает Telegram-канал Baza. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 км от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

Рейс Стамбул—Актобе авиакомпании Pegasus сразу столкнулся с проблемами. Сначала его вылет задержали на восемь часов, а после взлета полет продолжался не три часа, а шесть. Однако на этом неприятности не закончились — оказалось, что самолет приземлился не в Актобе, а в Актау. Причем, по словам пассажиров, посадка была совершена не в аэропорту, а на пустынной степной территории.

Затем экипаж объявил об окончании полета и потребовал от пассажиров покинуть самолет. На борту находились граждане России и Казахстана. Стюардессы и пилоты настаивали на своем. В итоге пассажиры из Казахстана вышли и отправились к месту назначения самостоятельно, а 40 россиян, включая пятерых детей, отказались покидать салон из-за опасений проблем с миграционными службами и непонимания, куда им следует обращаться.

