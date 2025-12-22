Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета

Американская пассажирка Джули Ни получила сотрясение мозга после того, как на нее упало сиденье в самолете KLM Dutch Airlines, пишет Paddle Your Own Kanoo (PYOK). Она подала в суд на авиакомпанию в 2025 году, хотя инцидент произошел во время рейса из Амстердама в Бостон в 2023 году.

В начале полета мужчина перед ней жаловался на неисправность сиденья, но бортпроводник отказался осмотреть его или пересадить пассажира. Позже, когда Джули наклонилась поправить шнурки, спинка этого кресла резко откинулась и ударила ее по голове, что привело к серьезным травмам.

Ранее семилетний ребенок в Ижевске получил травму головы, ударившись о шуруп в игровой комнате ресторана быстрого питания. Инцидент произошел, когда мальчик, пришедший с отцом, играл в догонялки в специально отведенном месте и наткнулся на незащищенный металлический крепежный элемент, что привело к кровотечению и необходимости медицинской помощи.

Кроме того, в пресс-службе колледжа Коннорса сообщили о гибели 20-летнего студента и баскетболиста Итана Дица 25 ноября. Травму головы он получил за три дня до этого во время игры против команды колледжа Грейсон в Денисоне, штат Техас.