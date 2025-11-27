Студент-баскетболист умер через три дня после страшной травмы головы

Американский баскетболист Итан Диц скончался 25 ноября спустя три дня после получения черепно-мозговой травмы во время спортивного соревнования, пишет ESPN. 20-летний студент выступал за команду колледжа Коннорса из города Уорнер в штате Оклахома. Инцидент произошел в техасском Денисоне во время матча с командой колледжа Грейсон.

Игрока экстренно доставили в местную больницу, где он впоследствии умер. Во время текущего сезона Диц участвовал в восьми играх в качестве игрока стартового состава. Его средние показатели составляли 11 очков и 9,4 подбора за игру.

В связи с трагической гибелью спортсмена руководство колледжа приняло решение отменить запланированные матчи мужской команды. Это также коснулось и женской баскетбольной команды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования, подчеркнув, что Сисикин оставался единственным представителем региона, награжденным золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение».

До этого в тюрьме американского штата Флорида умер бывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра. Ему было 38 лет. Бразильский спортсмен содержался под стражей с июня 2025 года после задержания за нападение на супругу.