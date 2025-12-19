Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок Напавший на ребенка-инвалида в Москве мужчина получил 3,5 года колонии

В Москве суд приговорил мужчину к 3,5 года колонии за нападение на ребенка-инвалида и кражу телефона, сообщила пресс-служба Мособлсуда. Напавший является уроженцем Киргизии.

Он нанес несовершеннолетнему потерпевшему, являющемуся ребенком-инвалидом, не менее семи ударов кулаками в область лица, головы, шеи и туловища, причинив телесные повреждения. После похитил у него мобильный телефон, — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее свыше 139 тыс. мигрантов были сняты с учета в Москве с начала эксперимента с установкой приложения «Амина» для некоторых иностранцев. Это произошло из-за отсутствия геоданных. Теперь указанным лицам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

В Ленинградской области тем временем полиция проверила две стройки. Они обследовали бытовки, в которых проживают иностранные рабочие. Всего обнаружили около 100 мигрантов — при появлении полицейских несколько человек попытались скрыться в лесу, а один рабочий спрыгнул со второго этажа недостроенного здания.

До этого во Владивостоке 18-летний водитель такси напал на пассажира, нанеся ему серьезные травмы битой. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с ЧМТ.