15 декабря 2025 в 10:11

Молодой мигрант-таксист жестоко избил пассажира и пытался сбежать

Во Владивостоке 18-летний мигрант-таксист битой избил пассажира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во Владивостоке 18-летний водитель такси напал на пассажира, нанеся ему серьезные травмы, сообщает УМВД России по Приморью. Инцидент произошел во время поездки, в ходе которой между ними возник конфликт.

По данным правоохранительных органов, таксист достал биту и ударил одного из пассажиров по голове. Пострадавший госпитализирован в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

После нападения водитель попытался покинуть регион, однако сотрудники полиции задержали его в Кемеровской области. Установлено, что агрессором является 18-летний мигрант.

В отделении полиции молодой человек признал свою вину, выразив сожаление о случившемся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

Ранее в Новосибирске таксист распылил перцовый баллончик в лицо супругам. В региональном МВД сообщили, что инцидент произошел ночью 6 декабря. Пара уже подала заявление в правоохранительные органы.

