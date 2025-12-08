В Новосибирске таксист распылил перцовый баллончик в лицо супругам

В Новосибирске таксист распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Между ними и водителем произошел конфликт.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в ночь на 6 декабря в Калининском районе города. Пара подала заявление в полицию — там уже приступили к работе над делом.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали молодого мужчину, который распылил перцовый баллончик на станции метро «Киевская». Причиной стал словесный конфликт с пассажиркой из-за внешнего вида — парень был в розовом худи.

До этого в Новосибирске на остановке «Костычева» подростки-зацеперы напали на водителя трамвая № 16. Дети незаконно залезли на вагон, и когда женщина попыталась их снять оттуда, они брызнули в нее перцовкой, обругали и повредили стекло.