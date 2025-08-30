День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:54

Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания

В Новосибирске подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая № 16

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске на остановке «Костычева» подростки-зацеперы напали на водителя трамвая № 16, сообщает издание «Подъем». Дети незаконно залезли на вагон, и когда женщина попыталась их снять оттуда, они брызнули в нее перцовкой, обругали и повредили стекло.

Заявлений не поступало. Сегодня по факту публикации зарегистрировали материал. Водителя трамвая должны были опросить, — уточнили в МВД Новосибирска.

В местном «Горэлектротранспорте» отметили, что из-за разбитого стекла трамвай временно сняли с линии для ремонта. Сотрудники предприятия подчеркнули, что для водителя нарушение может стать причиной отстранения, так как зрение критично для управления транспортом. Личности подростков пока не установлены, полиция проводит проверку.

Ранее в Новосибирске группа подростков жестоко избила 16-летнего курьера. Изначально конфликт произошел в магазине, где парень попытался предотвратить кражу. После этого нападавшие выследили юношу и избили его возле жилого дома. Пострадавший заработал тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.

Новосибирск
подростки
зацеперы
трамваи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.