Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания В Новосибирске подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая № 16

В Новосибирске на остановке «Костычева» подростки-зацеперы напали на водителя трамвая № 16, сообщает издание «Подъем». Дети незаконно залезли на вагон, и когда женщина попыталась их снять оттуда, они брызнули в нее перцовкой, обругали и повредили стекло.

Заявлений не поступало. Сегодня по факту публикации зарегистрировали материал. Водителя трамвая должны были опросить, — уточнили в МВД Новосибирска.

В местном «Горэлектротранспорте» отметили, что из-за разбитого стекла трамвай временно сняли с линии для ремонта. Сотрудники предприятия подчеркнули, что для водителя нарушение может стать причиной отстранения, так как зрение критично для управления транспортом. Личности подростков пока не установлены, полиция проводит проверку.

Ранее в Новосибирске группа подростков жестоко избила 16-летнего курьера. Изначально конфликт произошел в магазине, где парень попытался предотвратить кражу. После этого нападавшие выследили юношу и избили его возле жилого дома. Пострадавший заработал тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.