Стало известно, о чем писали в газетах в 1990-е годы «МК в Новосибирске» опубликовал архивные статьи из 1990-х годов

В архивных статьях из 1990-х годов писали о безвредном алкоголе, роженицах и «зайцах», сообщает «МК в Новосибирске». В издании вспомнили, что было в первом выпуске печатной газеты от 17 июля 1997 года. В СМИ привели вырезки из статей, связанных с региональной повесткой.

Ежедневно составляются 46 административных протоколов, большая часть которых приходится на граждан, пытающихся проехать в метро по поддельным документам. <...> Ежедневно 28 человек прямо из метро попадают в медицинский вытрезвитель. Цифры впечатляющие, если учитывать, что по сравнению с прошлым годом многие показатели увеличились в два, а то и в три раза, — писали на страницах издания.

Также в фокус внимания журналистов тех времен попали множество криминальных сюжетов — истории о задержаниях подростков и бомжей, увеличение числа административных протоколов и случаев попадания в вытрезвитель. Также на страницах издания писали о спорте, проблемах транспорта и деятельности различных фондов.

