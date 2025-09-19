«Интервидение-2025»
В США опубликовали архивное видео с НЛО

Национальный архив США опубликовал видео с падением НЛО в 1947 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальный архив США опубликовал видео под названием «Инцидент в Розуэлле», на нем якобы были запечатлены НЛО и инопланетяне, передает Daily Mail. Длительность видео 22 минуты, его сняли в 1947 году.

Источники утверждают, что на видео запечатлены тела пришельцев, которые разбились рядом с городом Розуэлл в штате Нью-Мексико. Видео быстро стало вирусным, американские интернет-пользователи пишут, что действительно заметили на архивных кадрах странный летающий объект и тела, не похожие на человеческие.

Нашлись и скептически настроенные комментаторы. Американский эксперт по НЛО Марк Ли заявил, что видео из национального архива стало показательным случаем парейдолии — человеческой реакции, заключающейся в зрительной иллюзии.

Тот факт, что оно было добавлено в Национальный архив, не дает ему научного обоснования, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом. Безуспешный ракетный удар по нему с беспилотника сняли на видео, которое позже показали в палате представителей США.

