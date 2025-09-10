Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:39

Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом

Американские военные не смогли уничтожить неопознанный летающий объект над Йеменом, сообщает ABC News. На слушаниях в Палате представителей США конгрессмен Эрик Берлисон от штата Миссури показал кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с военного беспилотника.

На кадрах видно, как ракета отскакивает от яркого блестящего объекта, который, несмотря на удар, продолжает движение по прежней траектории. По словам Берлисона, видео было снято во время операций ВМС США по защите торговых судов от атак хуситов.

Ранее аэропорт Вильнюса временно прекращал работу из-за неопознанного летающего объекта в небе. После короткой паузы ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты, задержек в расписании почти не возникло. Природу НЛО специалистам установить не удалось.

До этого американский инженер Сальваторе Паис заявил, что Китай разрабатывает аппарат на основе технологий НЛО, который будет способен развивать сверхсветовые скорости. По его словам, ученые из КНР смогли описать устройство плазменного сжатия, потенциально применимое для термоядерного синтеза.

