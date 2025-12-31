Новый год — 2026
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник

«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник «Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
NEWS.ru знает беспроигрышный вариант салата на Новый год. Вот что для него нужно: банка консервированного лосося или горбуши, плавленый сырок, 2 вареные картофелины, майонез, пучок укропа.

Это блюдо не нужно выкладывать слоями или красиво оформлять! Салат с рыбой готовим так: разомните главный ингредиент вилкой, удалив крупные кости. Сыр и картошку натрите на мелкой терке. Укроп мелко порубите.

Смешайте все в миске, добавьте пару ложек майонезa. Из полученной массы слепите руками небольшие шарики. Обваляйте шарики в мелко нарубленном укропе. Разложите на тарелке.

Получается салат с рыбой в виде красивых зеленых шариков, похожих на елочные игрушки. Вкусно и необычно!

