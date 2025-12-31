Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 10:10

Экстремальные морозы до −48 градусов ударят по российскому региону

Синоптик Шувалов предупредил о морозах до −48 градусов в Якутии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В новогоднюю ночь в Магаданской области ожидаются морозы до −45 градусов, на востоке и северо-востоке Якутии — до −48 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он пояснил, что столь низкая температура является нормой для этих регионов.

Сильные морозы географически будут в том месте, в котором они и должны быть: то есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области — там −40–45, Верхоянск и Оймякон — −48 градусов, — сказал Шувалов.

Ранее в «Яндекс Погоде» рассказали, что в новогоднюю ночь на большей части территории России ожидается традиционная зимняя погода. Тем не менее на юге Сибири метеорологи прогнозируют кратковременное повышение температуры и аномально теплую погоду для данного сезона.

До этого синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. Он рассказал, что температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью. Семенов добавил, что в Подмосковье будет держаться похожая погода.

