15 февраля 2026 в 16:40

Магаданский золотопромышленник незаконно «намыл» руды на 100 млн рублей

Золотопромышленника Булекова обвинили в незаконной добыче руды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова — его обвиняют в незаконной добыче золота почти на 100 млн рублей и легализации доходов, сообщает издание «Коммерсант». По версии следствия, бизнесмен без лицензии добыл драгоценный металл на одном прииске, а затем провел его через другую свою компанию.

Следствие считает, что летом 2022 года Булеков организовал добычу на ручье Солнечном без лицензии. Изъято около 2,1 кг золота на 7 млн рублей. Еще 23,35 кг на 91,3 млн рублей прошло через обработку и реализацию.

Как отметил источник, в ближайшие дни дело направят в прокуратуру. Булекову инкриминируют незаконный оборот драгметаллов, злоупотребление полномочиями, незаконное предпринимательство и легализацию доходов. По делу также проходят трое его сотрудников.

Ранее суд закончил расследование дела против основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова. В итоговом обвинении фигурируют статьи о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации доходов, а сумма причиненного ущерба достигла 86 млрд рублей.

