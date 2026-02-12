Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:36

Названы два российских региона с наивысшей средней зарплатой

На Чукотке и в Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ноябре 2025 года в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области — средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей, передает РИА Новости. В ноябре 2024-го ни один субъект РФ не мог похвастаться таким уровнем доходов населения.

В Магаданской области средняя зарплата в ноябре прошлого года составила 244 тыс. рублей, что на 51 тыс. больше среднего показателя по России за тот же период. На Чукотке средний уровень заработка достиг 212 тыс. рублей, показав рост на 31 тыс. по сравнению с годом ранее.

Среднемесячная заработная плата сотрудников организаций определяется до вычета налогов и с учетом премий. Она включает в расчет доходы всех работников, в том числе тех, кто получает очень высокие зарплаты. К концу осени прошлого года средний уровень заработной платы в России составил 98,2 тыс. рублей, что на 11,8 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций.

Чукотский автономный округ
Магаданская область
зарплаты
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
Мирошник предупредил о переломном моменте в кризисе на Украине
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.