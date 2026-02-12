Названы два российских региона с наивысшей средней зарплатой На Чукотке и в Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

В ноябре 2025 года в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области — средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей, передает РИА Новости. В ноябре 2024-го ни один субъект РФ не мог похвастаться таким уровнем доходов населения.

В Магаданской области средняя зарплата в ноябре прошлого года составила 244 тыс. рублей, что на 51 тыс. больше среднего показателя по России за тот же период. На Чукотке средний уровень заработка достиг 212 тыс. рублей, показав рост на 31 тыс. по сравнению с годом ранее.

Среднемесячная заработная плата сотрудников организаций определяется до вычета налогов и с учетом премий. Она включает в расчет доходы всех работников, в том числе тех, кто получает очень высокие зарплаты. К концу осени прошлого года средний уровень заработной платы в России составил 98,2 тыс. рублей, что на 11,8 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций.