13 января 2026 в 09:47

Полицейские вернули пенсионерке украденные мошенниками 1,5 млн рублей

Фото: t.me/mvd_49
Сотрудники полиции Магадана вернули пенсионерке 1,5 млн рублей, похищенные у нее мошенниками, сообщили в управлении МВД России по Магаданской области. По данным ведомства, женщина отправила аферистам деньги в посылке. Правоохранителям вовремя удалось застать потерпевшую в почтовом отделении.

При проверке сведений они застали женщину в одном из почтовых отделений в момент, когда она пыталась сделать переадресацию посылки, направленной ею в Москву неделю назад. Выяснилось, что в почтовом отправлении были упакованы наличные деньги в сумме 1 544 000 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники связались с пенсионеркой, представившись правоохранителями. Они убедили женщину снять деньги со счета в банке, к которому якобы получили доступ мошенники, и отправить средства посылкой на указанный адрес.

Ранее в МВД сообщили, что в России фиксируются случаи мошенничества, связанного с продажей билетов на несуществующие мероприятия. Аферисты создают поддельные веб-страницы, на которых продают билеты на популярные концерты, мюзиклы и выступления известных комиков.

Магадан
Магаданская область
мошенники
кражи
пенсионеры
полиция
МВД
