«На соответствующем уровне»: МИД России о подготовке к саммиту в Майами

«На соответствующем уровне»: МИД России о подготовке к саммиту в Майами В МИД России сообщили об активной подготовке к саммиту G20 в Майами

Москва готовится принять активное участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится 14–15 декабря 2026 года в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в Telegram-канале. РФ настроена на равноправное, тесное и продуктивное сотрудничество, уточнил он.

Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майами 14–15 декабря на соответствующем уровне, — подчеркнул дипломат.

По его словам, координировать усилия России будет специальная межведомственная комиссия по проблематике G20. Ее возглавит шерпа (в дипломатической практике — представитель руководителя государства) Светлана Лукаш.

Ранее сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Лукаш отмечала, что встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча шерп стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.