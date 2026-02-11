Песков ответил на вопрос по поводу членства ЮАР в G20

Вопросы членства ЮАР в G20 не обсуждаются Кремлем и Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представитель Кремля сообщил, что РФ выступает за то, чтобы страна присутствовала в «двадцатке». США, которые примут саммит G20 в этом году, заблокировали участие ЮАР в работе площадки, передает ТАСС.

Нет, эта тема не обсуждается, — сказал представитель Кремля.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам клуба и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Россия вместе с партнерами из стран «мирового большинства» в рамках G20 даст юридическую оценку захватам судов отдельными странами Европы и потребует прекратить эту практику. По его словам, подобные действия создают серьезные риски для транспортировки энергоресурсов и критической инфраструктуры.

До этого Лидер ЮАР Сирил Рамафоса во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал усилия России по урегулированию украинского конфликта. Главы государств также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.