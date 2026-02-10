Лидер ЮАР Сирил Рамафоса во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал усилия России по урегулированию украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта [на Украине], — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта. Министр отметил, что американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.

До этого политолог Евгений Копатько пришел к выводу, что долгосрочный мир на Украине невозможен без серьезных гарантий безопасности для России от стран НАТО. Москва рассчитывает, что Запад прекратит угрозы и попытки давления, в противном случае РФ никогда не пойдет на сделку, отметил эксперт. Он добавил, что шансы на заключение мира все-таки есть.