Лавров рассказал об изменении подхода США к урегулированию на Украине США готовы содействовать урегулированию на Украине путем устранения первопричин

Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам министра, американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.

Они видят первопричины, готовы содействовать урегулированию путем устранения этих первопричин: «не надо Украину брать в НАТО», территориальный вопрос надо решать на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей, живущих на соответствующих землях, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.

До этого депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.