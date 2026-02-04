«Бандитские методы»: Россия в G20 поднимет вопрос о пиратстве Бердыев: Россия в G20 потребует от европейских стран прекратить захваты судов

Россия вместе с партнерами из стран «мирового большинства» в рамках G20 даст юридическую оценку захватам судов отдельными странами Европы и потребует прекратить эту практику, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам клуба и АТЭС Марат Бердыев в беседе с РИА Новости. По его словам, подобные действия создают серьезные риски для транспортировки энергоресурсов и критической инфраструктуры.

Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики. <...> Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы, — сказал дипломат.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что Евросоюз хочет оправдать пиратство новыми мерами в отношении судов без флага. Он отметил, что ЕС использует это для обоснования возможного захвата российских нефтяных танкеров.