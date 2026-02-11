Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше

«Танкерная война» президента США Дональда Трампа может выйти Вашингтону и его союзникам боком, представитель МИД РФ Мария Захарова поставила ЕС на место после заявлений о «списке требований», в Сети заговорили о новой любви комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп заигрался в пирата: Россия собирает альянс?

9 февраля Пентагон объявил о задержании нового танкера. Речь о судне AQUILA II, которое следовало под флагом Панамы. Танкер считается принадлежащим китайской компании Sunne Co Ltd., зарегистрированной в Даляне.

Наблюдатели отметили, что география «танкерной войны», развязанной Трампом, неуклонно расширяется: за «нарушение санкций в Карибском бассейне» корабли ВМС США захватили судно на другой стороне Земли — в Индийском океане.

Аналитики считают, что, глядя на действия Трампа, Британия и ЕС «осмелели»: сразу 14 стран Европы договорились придумать общий повод для того, чтобы захватывать танкеры с российской нефтью, идущие через Балтийское и Северное моря.

Так, британские юристы объявили, что суда, которые идут без флагов или меняют их в море, отключают транспондеры или работают без документов, будут считаться судами без государственной принадлежности и «угрозой международной безопасности».

Под совместным документом подписались страны, вдоль побережья которых проходит один из маршрутов экспорта российской нефти: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Европа фактически легализует пиратство в международных водах, нацеленное на танкеры, вывозящие нефть Urals из портов Приморска и Усть-Луги на Балтийском море. Как отвечать на это без жестких мер, не очень понятно. НАТО уже сегодня отрабатывает будущий сценарий морской блокады на Балтике России в целом и Калининграда в частности», — отметил военкор Александр Коц.

По данным инсайдеров, Россия может создать собственный «нефтяной альянс» — идут переговоры с основными юрисдикциями, которые готовы продолжать помогать транспортировать российскую нефть.

При этом РФ будет представлена в таком альянсе на уровне руководства нефтяных компаний, Минпромторга и Минэкономики, отметили источники. По их оценкам, это поможет избежать эскалации конфликта.

«Уже ходят разговоры, что это тест: как быстро реагирует Москва, пойдут ли иски в международные суды, насколько болезненно это для логистики и страховщиков. Проблема в том, что 80% мировой торговли идет морем, экипажи интернациональные. Завтра под раздачу попадут не только „русские“ суда, но и все остальные. Сегодня — „танкерный флот“, завтра — „сомнительный маршрут“, послезавтра — „не тот груз“», — констатируют источники.

По данным инсайдеров, российские силовики высказались однозначно — невозможно «вечно играть в кота Леопольда». Ответные меры против британских кораблей или «аккуратный удар по подводным интернет-кабелям» вполне может стать жестким сигналом и образумить Запад, резюмировали эксперты.

Захарова поставила ЕС на место

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что список требований ЕС к РФ по Украине ждет незавидная участь. Так она отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России для урегулирования украинского конфликта. Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» — написала Захарова.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Ранее Каллас отметила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

Британский военный аналитик Александр Меркурис до этого отмечал, что Россия отреагирует на высказывания главы дипломатии Евросоюза об уступках в пользу Брюсселя. По его словам, Москва не оставит эти заявления без ответа.

«Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка — думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал Меркурис.

Пугачева распродает имущество: Галкин нашел новую любовь?

Инсайдеры напомнили, что первые слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились в 2024 году после того, как в Сети опубликовали кадры, где шоумен показывает пренебрежение к жене, оставляя ее одну на улице Лимассола во время общения с поклонниками. После СМИ облетела еще одна новость: комик внезапно перестал носить обручальное кольцо. Сам он объяснил это травмой руки, полученной после падения с велосипеда.

Параллельно появились слухи о якобы обиде Пугачевой на мужа, который вывез ее из России, обещая «золотые горы», а в итоге «бросил в одиночестве».

В феврале 2026 года инсайдеры утверждали, что Пугачева и Галкин распродают совместное имущество. Так, пара якобы решила избавиться от 1000-метрового пентхауса на Кипре, а также от нескольких особняков в России. Юристы по семейным спорам подтвердили: такая «зачистка» совместных владений — типичный предвестник подачи на развод.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Не думаю, что Пугачева с Галкиным решили продать пентхаус из-за каких-то серьезных финансовых трудностей. Запасы, которые эта семейка смогла скопить в России, достаточно приличные, и этой кубышки хватит не только им, но и их поколениям. Мне кажется, происходит определенная рокировка», — отметил продюсер Павел Рудченко.

Согласно другой версии, перед свадьбой Пугачева и Галкин заключили своеобразное брачное соглашение: комик пообещал обеспечить жене «спокойную старость», а та взамен гарантировала ему ведущие позиции на российском ТВ. Однако после отъезда пары из России оба эти условия оказались невозможны, а так называемый «контракт» изжил себя, отметили источники.

Недавно в Telegram-каналах появились сообщения о тайных «похождениях» Галкина. По слухам, рядом с комиком появился другой любимый человек, который «изменил его жизнь».

По информации инсайдеров, артист якобы проводит все свободное время с новой любовью, отпустил бороду, сменил гардероб и почти забыл Пугачеву. Вместе супругов не видели уже несколько месяцев, в связи с чем Галкин публикует совместные снимки с певицей, сгенерированные ИИ, добавили источники.

«Галкин здесь изображал из себя мужа Пугачевой. А там за границей раскрылся. Ходит по свиданиям, сидит в соответствующих приложениях для знакомств, кайфует на вечеринках в модных барах. Вторая жизнь у человека началась», — написали авторы Telegram-канала «Небожена».

