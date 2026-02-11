Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 09:44

В Британии предупредили Каллас о последствиях заявлений об уступках России

Меркурис: Россия поставит Каллас на место после слов об уступках

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия отреагирует на высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках в пользу Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Москва не оставит эти заявления без ответа.

Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка — думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий, — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, отношения между Россией и Евросоюзом продолжат ухудшаться, если глава европейской дипломатии не откажется от политики эскалации.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

До этого американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

Кая Каллас
Европа
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.