Россия отреагирует на высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках в пользу Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Москва не оставит эти заявления без ответа.
Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка — думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий, — сказал Меркурис.
По мнению эксперта, отношения между Россией и Евросоюзом продолжат ухудшаться, если глава европейской дипломатии не откажется от политики эскалации.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.
До этого американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.