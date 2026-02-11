В Британии предупредили Каллас о последствиях заявлений об уступках России Меркурис: Россия поставит Каллас на место после слов об уступках

Россия отреагирует на высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках в пользу Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Москва не оставит эти заявления без ответа.

Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка — думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий, — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, отношения между Россией и Евросоюзом продолжат ухудшаться, если глава европейской дипломатии не откажется от политики эскалации.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

До этого американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.