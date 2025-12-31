Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 10:10

Ленивый салат с ананасами — сыр тает во рту! Рецепт по ГОСТу

Ленивый салат с ананасами — сыр тает во рту
Представьте: Новый год на носу, а на столе — салат, приготовленный по советскому ГОСТу, покоряющий нежностью и ароматом. Эта классическая закуска с сыром и чесноком готовится за минуты, но выглядит как ресторанный деликатес. Подойдет для любого застолья.

Ингредиенты простые: консервированные ананасы — 400 г, твердый сыр — 250 г, чеснок — 1–2 зубчика, черный молотый перец — по вкусу, майонез — 40 г. Начинайте с ананасов — нарежьте их мелко и слегка отожмите сок, чтоб не было лишней влаги. Сыр натрите на средней терке, немного оставьте для декора. В миске соедините ананасы, сыр и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте майонез с перцем, перемешайте до густой массы — заправку вливайте постепенно, ориентируйтесь на консистенцию. Возьмите кольцо 12–14 см, уложите салат внутрь, утрамбуйте и охладите в холодильнике 15 минут. Снимите форму, посыпьте сыром, сверху украсьте кружочками ананаса и зеленью.

