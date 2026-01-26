Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:00

В Госдуме предложили ввести для мигрантов один запрет

ЛДПР предлагает обязать мигрантов работать у одного работодателя не менее года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мигрантам могут запретить менять работодателя в первые 12 месяцев, сообщили корреспонденту NEWS.ru в ЛДПР, готовящей соответствующий законопроект. Он не отменяет патент как институт, а вводит в него элементы ответственности и долгосрочных обязательств, характерных для цивилизованного рынка труда.

Если срок действия временного трудового контракта иностранного гражданина продолжительностью менее одного года истек либо договор расторгнут досрочно, то такому лицу при определенных условиях придется покинуть Россию, поскольку оно больше не имеет легальных оснований находиться в стране. Патент такого лица продлеваться не будет, а в случае преждевременного прекращения трудовых отношений без серьезных причин документ вовсе аннулируется.

Если иностранный гражданин в течение 30 дней с момента досрочного расторжения трудового договора по уважительным причинам не заключит новый трудовой договор, то будет обязан покинуть страну, а действие его патента будет прекращено, — говорится в тексте законопроекта.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин заявил, что Россия не допустит формирования замкнутых этнических анклавов в регионах. По его словам, привлечение мигрантов больше не рассматривается как одно из средств для решения демографической проблемы.

