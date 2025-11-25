В Совбезе объяснили, как Россия будет бороться с этническими анклавами

В Совбезе объяснили, как Россия будет бороться с этническими анклавами Совбез: Россия не допустит формирования замкнутых этнических анклавов в регионах

Россия не допустит формирования замкнутых этнических анклавов в регионах, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». По его словам, мигранты больше не рассматриваются как одно из средств для решения демографической проблемы.

Реализация данных новаций будет способствовать в том числе недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических (полиэтнических) анклавов. <…> По окончании срока законного пребывания в нашей стране они (мигранты. — NEWS.ru) обязаны покинуть ее территорию. Кроме того, предусматриваются ограничения нахождения неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан, — рассказал Гребенкин.

Собеседник издания пояснил, что основной упор теперь делается на прозрачность процессов трудоустройства иностранцев и контроля за ними. С правительствами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, обратил внимание он, ведется работа по созданию в их странах инфраструктуры, которая поможет проводить целевой и организованный набор иностранных специалистов.

Гребенкин также подчеркнул, что новая концепция миграционной политики подразумевает в первую очередь национальную безопасность. Эта задача будет основным принципом при привлечении иностранцев в Россию.

Ранее Гребенкин сообщал, что число мигрантов, которые находятся в России незаконно, за последние пять лет снизилось более чем в три раза. По его словам, на такой результат повлиял принятый властями комплекс различных мер.